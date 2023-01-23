Новейший внедорожник Tank 700 с 3,0-литровым двигателем V6 засняли в Китае

Новинками на российском автомобильном рынке в текущем году станут внедорожники Tank 300 и Tank 500 - официальные продажи должны начаться уже весной (несколько дней назад мы рассказывали об адаптации этих авто к российской действительности), ну а в Китае у бренда Tank другая новинка - T700. Эта модель возглавит внедорожное ответвление линейки Tank (туда входят также модели T300 и T400), поэтому к ней приковано большое внимание. Десять дней тому назад фото автомобиля опубликовало Министерство промышленности Китая, а сейчас появились живые фото серийной версии, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Увы, весь автомобиль целиком заснять не удалось - есть только снимки задней части с шильдиками, которые говорят, что под капотом внедорожника установлен турбированный двигатель V6 мощностью 354 л.с. с максимальным крутящим моментом 500 Н·м. Работать двигатель будет в связке с 9-ступенчатым "автоматом" и, естественно, системой полного привода.

Китайский источник полагает, что на фото засветилась специальная версия внедорожника - на это указывает нестандартный серый глянцевый цвет, дополненный черными акцентами. Ну а коль скоро вариант серийный, значит можно ожидать официальную премьеру и раскрытие всех подробностей в самом ближайшем будущем.

Напомним, габариты Tank 700 составляют 5113 х 2061 х 1952 мм при длине колесной базы 3000 мм. То есть он крупнее Land Cruiser 300.