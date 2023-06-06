Peugeot полностью раскрыла интерьер нового 3008

Компания Peugeot готовит к премьере кроссовер 3008 третьего поколения, дебют которого намечен на сентябрь, а старт продаж в Европе - на следующую весну. И чтобы ожидание было не слишком утомительным, французы решили сразу раскрыть все главные "фишки" его салона.

Так, 3008-й станет первой моделью Peugeot, имеющей новую архитектуру передней панели интерьера под названием Panoramic i-Cockpit. Это дальнейшая эволюция фирменной концепции i-Cockpit, которая появилась одиннадцать лет назад.

Главное отличие новой архитектуры - изогнутый 21-дюймовый экран выше руля, объединяющий в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. При этом проекции на лобовое стекло больше нет, а рядом с центральной консолью появился блок i-Toggles - на нем расположены крупные сенсорные кнопки (кстати, настраиваемые индивидуально), которые ведут в разные разделы меню или активируют отдельные функции автомобиля.