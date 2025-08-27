https://news.day.az/azerinews/1776490.html Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik - ŞAD XƏBƏR "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) avqustun 30-da Ağdama qatarla səfərlərə start verir. Day.Az bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir. Məlumata əsasən, Ağdama ilk dəfə müasir qatarlarla müntəzəm reyslərə başlanılır. Biletlər bu gündən satışa çıxarılıb. Qatar hər şənbə günü Bakıdan Ağdama və Ağdamdan Bakıya yola düşəcək.
Bakıdan bu rayona da qatarla gedə biləcəyik - ŞAD XƏBƏR
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) avqustun 30-da Ağdama qatarla səfərlərə start verir.
Day.Az bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, Ağdama ilk dəfə müasir qatarlarla müntəzəm reyslərə başlanılır. Biletlər bu gündən satışa çıxarılıb. Qatar hər şənbə günü Bakıdan Ağdama və Ağdamdan Bakıya yola düşəcək.
