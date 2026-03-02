Azərbaycan və Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yaxın vaxtlarda kompleks addımlar atacaqlar

Azərbaycan və Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yaxın vaxtlarda addımlar atacaqlar.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin martın 2-də Rusiya Federasiyası Hökuməti Sədrinin müavini, Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Aleksey Overçuku qəbulu zamanı bildirilib.

Söhbət zamanı qeyd edilib ki, Azərbaycan və Rusiya liderlərinin 2025-ci il oktyabrın 9-da Düşənbədə keçirilən görüşündə əldə etdikləri razılaşmalara uyğun olaraq, tərəflər 2024-cü il dekabrın 25-də "AZAL" təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində yaranan problemlərin həlli üzrə yaxın vaxtlarda kompleks praktik addımlar atacaqlar.