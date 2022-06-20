20 июня состоялся бизнес-форум Узбекистан-Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

"В ходе прошедшего узбекско-азербайджанского бизнес-форума были рассмотрены возможности увеличения товарооборота, продвижения взаимных инвестиций и расширения деловых контактов. Мы пригласили узбекских предпринимателей воспользоваться благоприятной деловой средой нашей страны", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - мае 2022 года товарооборот с Узбекистаном превысил 64,787 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 39,928 миллиона долларов (рост за год на 62,26 процента).