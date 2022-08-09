Ограничен ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и курицы из двух стран

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных в Магаданской области России и Оркнейских островах Шотландии зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп, а в Республике Тува РФ - нодулярный дерматит.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В связи с вышеуказанным наложено ограничение на ввоз из Магаданской области Российской Федерации и с Оркнейских островов Шотландии живой птицы и инкубаторных яиц, мяса птицы, готовой продукции из мяса птицы, всех видов продукции птицеводства (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего гриппа), корма для птиц и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования для резки и обработки, в том числе введено временное ограничение на ввоз из Республики Тува всех видов живого крупного рогатого скота и относящихся к ним генетических материалов.