https://news.day.az/economy/1519246.html Назван объем нефтепродуктов перевезенных отечественным танкером Азербайджана
Назван объем нефтепродуктов перевезенных отечественным танкером Азербайджана
Первым танкером отечественного производства "Лачин", построенным на "Бакинском судостроительном заводе" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство "(ASCO) было перевезено 238788,609 тонн нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ASCO.
Согласно информации, длина танкера составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра. Судно имеет шесть нефтяных резервуаров общей вместимостью 9 190 кубометров.
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