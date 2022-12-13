Назван объем нефтепродуктов перевезенных отечественным танкером Азербайджана

Первым танкером отечественного производства "Лачин", построенным на "Бакинском судостроительном заводе" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство "(ASCO) было перевезено 238788,609 тонн нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, длина танкера составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра. Судно имеет шесть нефтяных резервуаров общей вместимостью 9 190 кубометров.