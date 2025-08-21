Назван самый полезный вид пальмового масла

"Такое масло отлично подходит для заправки салатов и считается самым полезным благодаря высокому содержанию витаминов и биологически активных веществ. В некоторых странах Африки и Азии его даже назначают детям для профилактики авитаминоза", - рассказал Медведев.

Но при рафинировании масла количество полезных веществ уменьшается, как и в случае с любыми маслами. Однако даже такое масло имеет массу полезных свойств.

"Пальмовое масло содержит большое количества витамина Е - выше, чем в остальных растительных маслах, фитонутриентов, предшественников витамина А. Большинство этих соединений считаются полезными для здоровья человека, в основном за счет своей антиоксидантной активности. Они защищают клетки от окислительного стресса и могут играть важную роль в предупреждении клеточного старения и атеросклероза", - отметил врач.