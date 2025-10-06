Хайди Клум перепугала поклонников

Супермодель и телеведущая Хайди Клум напугала поклонников вставными железными зубами. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хайди Клум посетила показ бренда Vetements, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия прозрачное кружевное платье с цветочным принтом, стринги и туфли на каблуках. Манекенщица также продемонстрировала вставные металлические зубы.

Интернет-пользователи были удивлены внешним видом знаменитости.

"Что она сделала со своими зубами?", "Золотые зубы просто отвратительны!", "Почему у нее золотые зубы?", "Что у нее с зубами?" - писали читатели Daily Mail.