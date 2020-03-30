https://news.day.az/society/1217794.html Масштабная дезинфекция улиц в Баку - ВИДЕО
Масштабная дезинфекция улиц в Баку - ВИДЕО
В Баку на территории от памятника Н.Нариманову до парка Г.Джавида были проведены масштабные работы по дезинфекции города.
Как видно из видео, распространенного в соцсетях, более сотни человек вышли на улицы в защитных костюмах с необходимым оборудованием. Они провели дезинфекцию улиц специальными средствами.
Представляем читателям данные кадры:
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