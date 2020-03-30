Масштабная дезинфекция улиц в Баку

В Баку на территории от памятника Н.Нариманову до парка Г.Джавида были проведены масштабные работы по дезинфекции города.

Как видно из видео, распространенного в соцсетях, более сотни человек вышли на улицы в защитных костюмах с необходимым оборудованием. Они провели дезинфекцию улиц специальными средствами.

Представляем читателям данные кадры: