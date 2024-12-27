Автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В целях обеспечения качественного и бесперебойного транспортного обслуживания населения в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодними праздниками с 30 декабря по 6 января автовокзалы и автостанции республики будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом движения автобусов, выходящих на маршруты, а также соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

При необходимости на линии будет обеспечен выпуск необходимого количества дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн на портале biletim.az. В настоящее время на портале biletim.az можно купить билеты в 47 городов и по 74 направлениям.