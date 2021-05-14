Транспортный коллапс на Миссисипи может повторить суэцкий
На реке Миссисипи, крупнейшей водной артерии США, возник транспортный коллапс, подобный суэцкому.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, здесь остановлено около 700 грузовых судов, в основном, барж.
Причиной стало трещина в конструкции одного из мостов. Из-за опасений, что мост обрушится, власти прекратили проход судов под ним. В настоящее время ведется его экстренный аварийный ремонт.
В данный момент Министерство транспорта США затрудняется с прогнозом, когда движение по Миссисипи будет вновь открыто. В ведомстве лишь отмечают, что ремонт может продлиться несколько месяцев.
А между тем коллапс произошел именно тогда, когда маршрут был наиболее загружен. По реке в основном перевозят сельхозпродукцию, в том числе, на экспорт. В результате задержки на несколько месяцев убытки могут достигнуть десятков и сотен миллионов долларов.
В конечном итоге миссисипский коллапс может достигнуть масштабов суэцкого. Напомним, в конце марта Суэцкий канал перегородил 400-метровый контейнеровоз Ever Given. В сложных погодных условиях он сел носом на мель на берегу канала. А затем он по инерции развернулся и сел на мель кормой на другом берегу.
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