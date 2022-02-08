В китайском городе ввели локдаун из-за вспышки COVID-19

В китайском городе Байсэ ввели локдаун из-за вспышки COVID-19.

Организации и учебные заведения временно закрыли. Общественный транспорт приостановил движение. Функционировать продолжат лишь продуктовые магазины и аптеки, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Жителям запретили покидать свои дома.

На самоизоляции могут оказаться более 3 млн человек.