Кувейт поставил в Европу первую партию дизеля по новым стандартам

Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) - дочерняя компания национальной нефтяной корпорации Кувейта (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) - отгрузила в Европу первую партию дизельного топлива, произведенного по новым европейским стандартам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"KIPIC экспортировала первую партию современного дизельного топлива, адаптированного к новейшим спецификациям и стандартам на европейском рынке", - говорится в сообщении на странице KPC в соцсети X (ранее Twitter). "Эта партия является крупнейшей экспортной поставкой в Европу в истории Кувейта", - отметили в компании.

По итогам 2022-2023 финансового года, который завершился 31 марта, KPC зафиксировала крупнейшую чистую прибыль за последние 10 лет - более $8,5 млрд, сообщил в июле генеральный директор компании Наваф Сауд ас-Сабах. Он уточнил, что мощности нефтепереработки корпорации на национальном уровне за отчетный период увеличились на 50%, с 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,2 млн б/с. Уровень добычи нефти увеличился на 200 тыс. б/с, до 2,8 млн б/с. К 2035 году Кувейт планирует увеличить добычу нефти до 4 млн б/с, добавил гендиректор KPC.