İranın bir sıra agentlikləri sıradan çıxıb

İranın dövlət informasiya agentliyi IRNA sıradan çıxıb. Bu barədə Trend İran KİV-ə istinadən məlumat verib. Məlumata görə, hazırda da ölkənin dövlət informasiya agentliyinə haker hücumu davam edir. Eyni zamanda, Mehr və ISNA agentliklərinə də haker hücumu olunub və fəaliyyətləri dayandırılıb.
Qeyd edək ki, ötən saatlarda paytaxt Tehranda çoxlu sayda partlayışlar baş verib. İran mediası partlayışların raket hücumu nəticəsində baş verdiyini bildirir.
