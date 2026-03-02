https://news.day.az/azerinews/1819357.html İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib Başsağlığına və İrana verilən dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinə və xalqına təşəkkür edirəm. Day.Az xəbər verir ki, bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Muctaba Dəmirçilu təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu xüsusda yüksək səviyyədə İranla əlaqə yaradılmış və İran və Azərbaycan xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığında Azərbaycan tərəfindən İrana heç bir hücuma icazə verilməyəcəyi vurğulanıb.
Səfir deyib ki, İran hazırda özünün legitim haqqından istifadə edir. Buna görə də hərbi hücumlar həyata keçirir.
