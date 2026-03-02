https://news.day.az/azerinews/1819367.html Son hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanan şəxslərin sayı açıqlanıb İndiyə qədər bəlli olduğuna görə İranda 201 nəfər ölüb və 750 nəfər yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Muctaba Dəmirçilu təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, bu, son statistika deyil: "Buna ötən gün Qandi xəstəxanasına olunan hücumu da əlavə etmək lazımdır".
