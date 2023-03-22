Праздник Новруз с азербайджанскими звездами

Новруз - один из самых древних, любимых и веселых праздников, он вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Празднование Новруза в Азербайджане всегда проходит масштабно и ярко. Азербайджанский народ отмечает этот праздник, соблюдая все обычаи и традиции.

А еще в праздник Новруз азербайджанские знаменитости не упускают возможности примерить очень красивые и самобытные национальные костюмы. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фотографии знаменитостей в национальных костюмах.

Телеведущая Нана Агамалыева к Новрузу подготовилась как положено - это и хонча с праздничными лакомствами, и сямяни, и свечи...

Для актрисы театра и кино Айгюн Фатуллаевой праздник Новруз один из самых любимых. Кстати, Фатуллаева любит и все традиции праздника, так что через костер она перепрыгнула, шапку соседям подбросила, свечи дома зажгла...

Актер, продюсер и телеведущий Илькин Гасани тоже решил поздравить всех с праздником в национальном костюме.

Телеведущую Вюсалю Ализаде мы не раз видели в национальной одежде, и каждый ее костюм поражает своей красотой, орнаментами и художественной вышивкой.

Хотя телеведущая Кямаля Пириева в этом году в национальную одежду не облачилась, но зато у нее есть фотография с макетом огромной шекербуры и одним из персонажей Новруза - Кечалом. Интересно, их она домой унесла?

Заслуженная артистка Азербайджана, актриса и телеведущая Диляра Алиева так же, как и коллеги примерила очень красивый национальный костюм.

От телеведущего Сянана Шарифзаде мы привыкли узнавать главные новости из мира спорта, а вот в национальном костюме видим его не часто, праздник Новруз отличный повод примерить образ в национальном стиле.

В этом году телеведущий Салех Багиров предстал на праздник Новруз в двух разных национальных костюмах.