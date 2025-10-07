Почему нельзя начинать день с кофе?

Многие привыкли начинать утро с чашечки ароматного кофе, однако эта традиция может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Она обратила внимание на то, что кофе стимулирует выделение желудочного сока, что может приводить к повышенному уровню кислотности. В пустом желудке такая реакция опасна, провоцируя чувство тяжести, изжогу и увеличивая риск развития воспалений слизистой оболочки.

Употребление кофе натощак усиливает действие естественного утреннего всплеска гормона стресса - кортизола, вырабатываемого организмом естественным образом для активации организма. Избыточная выработка кортизола создает дополнительную нагрузку на органы внутренней секреции, нарушая баланс гормонов и приводя к чувству хронической усталости и раздраженности.

Диетолог также отметила негативное воздействие кофе на пищеварительный тракт, ведь напиток способен нарушать нормальную перистальтику кишечника, вызывая неприятные ощущения и спазмы. Постепенно привычка начинать день с кофе формирует зависимость и снижает эффективность тонизирующего эффекта напитка.

- Лучше подождать примерно 30-60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или теплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе, - заключила диетолог.