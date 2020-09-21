Президент Ильхам Алиев: Армения преднамеренно берет на прицел мирных жителей и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы

Армения преднамеренно берет на прицел мирных жителей и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Последний провокационный акт Армения совершила на армяно-азербайджанской границе в июле. В результате артиллерийского обстрела Товузского района Азербайджана были убиты наши военнослужащие и один мирный гражданин, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре. Диверсионная группа Армении попыталась перейти линию соприкосновения. 23 августа 2020 года главарь этой группы был задержан азербайджанскими военнослужащими. Он признал, что группировка планировала совершить террористические акты против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц", - сказал глава государства.