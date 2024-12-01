Грузия не дала втянуть себя в очередную войну

Попытки нарушить стабильность в Грузии являются провокацией. Все имеют право на мирный протест, выражение своего мнения, своего согласия или несогласия. Но мы видели кадры, где протестующие ломают ворота парламента, пытаются незаконно проникнуть в здание законодательного органа. Эти действия сами по себе не способны изменить итоги выборов. Все должно происходить в демократическом русле, в рамках норм права.

Об этом сказал в комментарии Day.Az доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намик Алиев.

Коснувшись итогов парламентских выборов в Грузии, он отметил, что в СМИ, в том числе и в оппозиционных освещались определенные нарушения на избирательных участках, по которым даже возбуждались уголовные дела, а итоги выборов по этим участкам отменялись. Эти факты не оказали решающего влияния на общие результаты голосования. Наверняка, были и обращения в судебные инстанции. Все это имело место в рамках правового поля. В итоге Центральная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и утвердила итоги.

"Мирный протест, хотя сам по себе и не может изменить результаты выборов, однако не выходит за рамки правового поля. Но то, что мы видим в последние пару дней, выходит за рамки правового поля и начинает напоминать попытку провести очередную "цветную революцию".

На мой взгляд, Грузия обретает полную субъектность. Она не дала втянуть себя в очередную войну, открыть второй фронт против России. Ситуация доходила чуть не до разрыва отношений с Украиной, при том, что Грузия поддерживала ее территориальную целостность, граждане Грузии воевали на стороне Украины против России. На Грузию оказывалось серьезное давление для открытия второго фронта. Правительство Грузии поставило в данном случае национальные интересы превыше всего и избежало нового вооруженного конфликта с Россией.

Стремление Грузии проводить сбалансированную политику, отвечающую коренным интересам своей страны, не допустить боевых действий на своей территории исходит из ее государственных интересов. В ситуации, когда у грузинского народа есть два требующих своего разрешения этнических конфликта, когда нет дипломатических отношений с северным соседом, вступать в вооруженный конфликт, который не способен оказать практически никакого влияния на ситуацию в Украине, было бы безумием.

Я желаю дружественному народу Грузии мудрости, стабильности, разрешения этнических конфликтов, принятия решений в интересах мира и благополучия народов Южного Кавказа", - сказал Намик Алиев.

Лейла Таривердиева