В России выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 8371 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.