https://news.day.az/world/1239057.html В России выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 8371 новый случай заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
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