Азербайджанцы скупают недвижимость в Турции

Граждане Азербайджана в 2021 году приобрели в Турции 1 517 объектов недвижимости, что на 238 больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купле - продаже недвижимости, передает Day.Az.

В декабре 2021 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 192 объекта недвижимости, что на 37 больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

В прошлом году в Турции было продано 1,4 миллиона объектов недвижимости, что на 0,5 процента меньше по сравнению с 2020 годом.

В декабре 2021 года в Турции было продано 226 503 объекта недвижимости, что в 1,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2021 году иностранцы приобрели в Турции 58 576 объектов недвижимости, что на 43,5 процента больше показателя 2020 года.