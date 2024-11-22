Новая полезная функция в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений, включая поддержку русского языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте платформы.

"Теперь можно читать текстовые расшифровки голосовых сообщений и отвечать на них где и когда угодно", - говорится в сообщении. Разработчики подчеркивают, что расшифровки создаются непосредственно на устройстве пользователя, обеспечивая конфиденциальность: "Никто, кроме вас, не сможет прочитать или прослушать ваши личные сообщения".

Для активации новой функции необходимо включить ее в настройках приложения. Чтобы расшифровать сообщение, следует нажать и удерживать его, а затем выбрать опцию "Транскрибировать".

"В ближайшие недели [новая функция] будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, а другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев", - добавили в компании.