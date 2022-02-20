Победа Азербайджана положила конец неясности в отношениях с ЕС и перейти к насущным вопросам

Газ действительно играет важную роль в активизации отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном, учитывая продолжающийся энергетический кризис, но это не единственная причина положительной динамики, наблюдающейся в последнее время между ЕС и Баку.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя активизацию, наблюдающуюся в последние месяцы в отношениях Азербайджана и Европы.

По словам Цукерман, решительная победа Баку во Второй Карабахской войне положила конец неясности и неловкости в отношениях с европейскими странами вследствии затянувшегося конфликта с Арменией. Евросоюз словно только и ждал разрешения этого вопроса, чтобы наконец-то перейти от бесконечных обсуждений о разрешении конфликта к более конструктивным и насущным проблемам, отметила аналитик.

"Действительно, вскоре после окончания военных действий визит Щарля Мишеля? представляющего Европейский парламент, подчеркнул потепление в отношениях. Он обсуждал возможность сотрудничества по ряду вопросов, в том числе по газу. Но не только по газу. Также была упомянута зеленая энергия, высокие технологии, научные исследования и, разумеется, процесс восстановления мирных отношений и экономического роста на Южном Кавказе.

Баку и Евросоюзу есть что обсудить. Энергетический кризис сделал некоторые нужды более острыми на данный момент, но это никак не исключает интерес во многих других измерениях. Да и страны, не входящие в Евросоюз, как, например, Объединенное Королевство, все больше интересуются развитием двусторонних отношений с Азербайджаном и пересмотром связей, раннее, в период членства Великобритании в ЕС, контролируемых из Брюсселя", - сказала американский аналитик.

Что касается анонсированного визита миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, то, по мнению Ирины Цукерман, это, возможно, позволит подвести итог под пересудами о разрушенных памятниках, церквях, монастырях, кладбищах и прочих культурных и религиозных символах, которые продолжались все почти тридцать лет с момента оккупации азербайджанских территорий. Эти разговоры с армянской стороны активизировались во время Второй Карабахской войны и после нее. Армения озвучила ряд пропагандистских и недоказанных обвинений в адрес Баку, в том числе о якобы разрушенных церквях и якобы намеренных ударах по историческим объектам во время войны. Как отметила наша собеседница, развязанная армянской стороной кампания на пике информационной войны в период боевых действий стала настоящим скандалом и в глазах многих не информированных и не просвещенных в сути вопроса людей на западе уронила репутацию Баку. Обвинения утихли после окончания войны, но потребители пропаганды вряд ли задались вопросом о том, почему вдруг перестали поступать жалобы на Баку, заметила аналитик.

"С другой стороны, Азербайджан наконец-то получит возможность показать международной общественности реальные деяния оккупантов и доказать лживость армянских обвинений. Это реально, а не надумано, оскверненные мечети, которые я сама видела во время моего визита в прошлом году. Душераздирающее зрелище. Это опустошенные могилы на перекопанных кладбищах. Это старинные сохраненные азербайджанской стороной, вопреки армянской пропаганде, церкви.

Следует подчеркнуть, что война велась исключительно на территории Азербайджана. Все, что было разрушено за тридцать лет и в ходе боевых действия, разрушено самими армянскими оккупантами. Что касается каких-то разрушений в Армении, то сделать это могли только сами армяне, так как война на территории РА не велась.

Думаю, у ЮНЕСКО просто не будет выбора, ей придется подготовить по итогам миссии объективный доклад, который Азербайджан наконец-то сможет использовать в средствах массовой информации, дабы добить остатки армянской пропаганды", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева