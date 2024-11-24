В США обвинили китайских хакеров

Вашингтон обвиняет "китайских хакеров" в получении доступа к перепискам и звонкам 150 политиков в Вашингтоне, заявил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал CNN.

Он назвал произошедшее "худшим взломом в истории страны". Уорнер уточнил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило порядка 150 человек в основном в Вашингтоне, но количество жертв взлома может быть больше. Он добавил, что телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени.

По данным телеканала, жертвами хакеров могли стать высокопоставленные представители демократов и республиканцев, в том числе победивший на выборах президента Дональд Трамп.