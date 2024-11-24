COP29 станет началом новой эры финансирования борьбы с изменением климата.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Еврокомиссар Вопке Хукстра, выступая на заключительном пленарном заседании COP29.

"Европейский Союз и его государства-члены продолжат играть ведущую роль в этом процессе. Мы активно работали со всеми участниками, чтобы значительно увеличить объем финансирования. Мы утроили цель в 100 миллиардов долларов и считаем эту цель амбициозной, необходимой, реалистичной и достижимой", - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что все страны, обладающие возможностями, должны внести свой вклад в климатическое финансирование.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать тех, кто находится в наиболее уязвимом положении. Доступ к финансированию станет проще, и мы договорились об увеличении финансирования на меры адаптации. Это особенно важно, поскольку именно государственные средства являются ключевым драйвером в этой области.

Увеличение базы доноров на добровольной основе является важным шагом, учитывая масштаб проблемы. Также мы видим историческое усиление роли многосторонних банков развития в поддержке этого перехода, что, в свою очередь, привлечет значительно больше частных средств. Именно такой подход нам необходим для достижения цели в 1,3 триллиона долларов", - заключил Хукстра.