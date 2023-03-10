Почему Сержу Саргсяну и "узкому кружку его членов" лучше идти в баню?

Автор: Акпер Гасанов

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция", утверждали герои кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". На армянской политико-цирковой арене тоже есть давняя традиция. Нет, не в баню ходить. Тут все смешнее и экзотичнее одновременно. В общем, периодически на арену выпускают бывшего карабахского сепаратиста, а позже третьего президента РА Сержика Саргсяна. Традиция у них такая.

Следуя ей, накануне Всемирного женского дня Саргсян снова решил напомнить о себе. Но пришел он не с цветами и подарками, не с поздравлениями в адрес армянских женщин, а с рассуждениями на разные темы в присутствии тщательно отобранных журналистов. В беседе с которыми сын Азата заявил, что он и сам "не в восторге от заявлений некоторых российских должностных лиц".

Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое, по мнению Саргсяна и "узкого кружка его членов", как говорится в анекдоте, наверное, можно найти. Особенно, если искать днем с огнем, как иголку в стоге сена. А то, что имен не названо никаких, так Сержик маневрирует. Словесно, правда. Еще немного и он вполне может воскликнуть, подражая известному киногерою, что "мне Англия тоже не очень, но я сижу и помалкиваю".

Впрочем, Англии на сей раз повезло. О ней Саргсян даже не вспомнил. Зато он похвалил МИД России и Франции за "адресное заявление". Еще немного и сложится впечатление, что это Сержик Азатович раздает поручения дипломатам в Москве и Париже, а потом довольный результатом их работы, одобрительно хлопает их по щеке. Если бы покойный Азат знал, как высоко, в своих собственных глазах, вознесется его сын, то сильно бы, наверное, удивился.

Но Саргсян был неудержим в этот день. И вот мы уже слышим его заявление о том, что спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе был обязан дать четкую оценку случившемуся. "Но что он сказал? Он назвал это "кровавым событием". Что это такое вообще?", гневно вопрошал Сержик. Не знаю, шевелились ли в этот момент его уши, за размер которых его в РА прозвали "Чебурашкой", но цель была напугать Тойво Клаара.

Судя по всему, он не испугался и даже не заметил речей "сдувшегося воздушного шарика".

Но Саргсян не унывал. "Россия была и остается нашим союзником. Но вы видели союзнического отношения с нашей стороны? Те, кто придут сюда, что они предлагают? С НАТО есть договоренность о создании здесь базы? Или же кто-то из европейских стран намеревается разместить контингент в Карабахе? Меня трудно упрекнуть в излишней русофилии, но я считаю, что Россия - лучший союзник, и альтернативы нет", - изрек он.

И совершенно очевидно было, на чей отклик рассчитывает Сержик Азатович. Он же противопоставляет себя действующей армянской власти, которая критикует Россию за невыполнение союзнического долга, при этом пускаясь в открытые поиски того, кто обязуется удовлетворять РА чаще и насыщеннее, став ее новым ...союзником. Саргсян же мечтает увидеть плоды благодарности от России.

А чтобы усилить эффект, он изрек, что "после 2018 года Армения не получала какого-либо военно-технического содействия". Это, как показалось ему самому, Саргсян так ответил на критику со стороны действующих властей относительно состояния армянской армии до 2018 года. Поразительно, но он почему-то решил делать образные сравнения на примере немецкого автопрома, а не армянского коньяка.

"Наша армия, несомненно, не была "Мерседесом" и не могла им быть, ...но нашу армию можно было сравнить с добротной, нормальной машиной, которая выполняла свои обязанности", - утверждает Саргсян. В Азербайджане помнят, что из себя представлял "армянский "Мерседес" саргсяновской сборки". Итоги четырехдневной апрельской войны четко показали, что это просто металлолом.

Азербайджанская армия тогда освободила свыше 20 квадратных километров своей территории, взяв под контроль важнейшие стратегические высоты. Сержик тогда чуть ли не мамой клялся, что это было не поражение. Но ему, ясное дело, никто не поверил. И это, замечу, была последняя капля в бочке терпения армянского народа. В результате, всего через два года Саргсян был вышвырнут на свалку истории.

Причем, кем?! Откровенным политическим скоромохом Николом Пашиняном, едва ли не каждое появление которого на международных форумах заканчивается конфузами. Автор могучей фразы про "кокейшн бюро" оказался тем, кто дал пинка под зад Сержу Саргсяну, который сейчас снова пытается изображать из себя геополитика и полководца в одном лице. Выглядит все это смешно, жалко, нелепо. Так что, лучше сыну Азата и"узкому кружку его членов" соблюдать иную традицию. Ту, о которой говорили герои известного советского кинофильма. То есть, идти в баню. Бодрым шагом, не сворачивая.