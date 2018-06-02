В Образовательном детском центре Smart Owl состоялась благотворительная акция - ФОТО

Сегодня в Образовательном детском центре Smart Owl состоялись мероприятие и благотворительная акция, посвященные Дню защиты детей. Насыщенная программа, выступления детей, представление фокусника, вручение сертификатов и дипломов не оставили равнодушными ни родителей, ни самих детей. После выступлений, а также официальной части программы при поддержке организации Umid.az началась благотворительная акция для 7-летнего Умида Бабаева, который страдает от сердечной недостаточности.

На благотворительной ярмарке были представлены интересные ручные изделия, изготовленные в Арт-студии центра, книги от Kitab Evi, продавались декоративные украшения ручной работы участников форума Umid.az, а стилисты, украшая стразами волосы маленьких девочек, также своим участием помогли этой акции. На благотворительной ярмарке для Умида буквально за 2 часа собралось 1268 АЗН. При поддержке форума Umid.az ему были проведены уже две операции. Для третьей операции необходимо собрать 34000 АЗН.

Все собранные средства переданы семье Умида.