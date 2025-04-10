Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас со священным праздником Рамазан.

Пусть добрые дела и молитвы, совершенные в месяц Рамазан, будут приняты, и пусть этот праздник принесет благословение каждой семье! Пусть наш Великий Создатель озарит наши сердца духом веры, дарует мир нашим странам и солидарность нашим народам!

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, по случаю этого праздника, прививающего высокие ценности, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в письме.