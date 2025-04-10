Какие продукты подешевели и подорожали в Азербайджане?

В марте 2025 года в Азербайджане индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 105,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Наиболее заметное удорожание в марте по сравнению с февралем было зафиксировано на рыбу и рыбные продукты, молоко и молочные изделия, столовый маргарин, сливочное, подсолнечное и кукурузное масло, а также на лимоны, апельсины, бананы, яблоки, груши, киви, грецкие орехи, фундук, капусту, брокколи, помидоры, сладкий перец, баклажаны, столовую свёклу, морковь, чеснок, лук, картофель, кофе, какао, газированные и негазированные напитки, сигареты. В то же время снижение цен наблюдалось на муку, яйца, зелень и огурцы. Значительных изменений в ценах на другие продовольственные товары не произошло.

Что касается непродовольственных товаров, то в марте индекс потребительских цен составил 100,1% к предыдущему месяцу и 102,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Подорожание зафиксировано на кирпич, цемент, ортопедические матрасы, мебель и ювелирные изделия. В то же время подешевели бытовая техника, мобильные телефоны и телевизоры. Цены на другие непродовольственные товары остались практически без изменений.

В целом, индекс потребительских цен по стране в марте 2025 года составил 100,6% по сравнению с февралем, а за январь-март - 105,6% по отношению к тому же периоду прошлого года.