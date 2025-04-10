По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в киноцентре "Низами" состоялся показ документального фильма

9 апреля в киноцентре "Низами" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась презентация документального фильма "Купить сейчас! Ловушка для потребителя".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытии мероприятия около 400 молодых людей, принявших участие в просмотре, получили подробную информацию о значении ответственного потребления, долгосрочном воздействии существующей культуры потребления на окружающую среду, а также еще большей ответственности молодых людей в повседневной жизни для обеспечения своего вклада в процессы экологической устойчивости. Было отмечено, что экологическая осведомленность и изменения, которые каждый человек внесет в свои потребительские привычки, могут содействовать устойчивому развитию в этой области, и молодежь должна стать ведущей силой этого процесса. В частности, было подчеркнуто, что мероприятия и проекты, реализуемые IDEA, имеют важное значение в формировании экологического мышления, просвещения молодежи, а также продвижения здорового и устойчивого образа жизни.

Затем был показан документальный фильм.

Отметим, что документальный фильм "Купить сейчас! Ловушка для потребителя" был снят британской компанией Grain Media. Лента, снятая режиссером Ником Стэйси, рассказывает о маркетинговых стратегиях, применяемых ведущими международными корпорациями и платформами электронной коммерции, негативном влиянии современных потребительских привычек на окружающую среду и способах решения рассматриваемой проблемы. В фильме подробно освещаются риски, вызванные этими тенденциями, посредством интервью с людьми, занимающими различные руководящие должности в ряде глобальных компаний, соответствующих статистических данных и примеров.

Общественное объединение IDEA призывает всех формировать ответственные привычки потребления в повседневной жизни, а также предпринимать совместные шаги во имя более зеленого и устойчивого будущего.