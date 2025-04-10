Виноделие: Азербайджан заработал более 16 млн.

В Азербайджане за последние пять лет рекорд по объёму розничной продажи вина был зафиксирован в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на tehlil.az, в этот период доход от реализации винной продукции составил 17,7 миллиона манатов. Это на 38,5% или 4,9 миллиона манатов больше по сравнению с предыдущим годом.

Однако уже в 2024 году рынок вина показал снижение. Объём розничной торговли сократился на 6,3%, что эквивалентно 1,1 миллиона манатов, и составил 16,6 миллиона манатов.

В то же время шампанские вина демонстрируют устойчивый рост. В каждом из последних пяти лет фиксируется увеличение объёмов их продаж. Особенно заметный скачок был в 2022 году - тогда рост составил 71,8% или 1,14 миллиона манатов. В 2024 году продажи шампанского также увеличились - на 1,6%, что составляет 50,1 тысячи манатов по сравнению с предыдущим годом.