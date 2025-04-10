В Баку находившаяся в 4-дневной коме женщина стала мамой

В Баку 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии комы в течение четырёх дней, успешно родила здорового ребёнка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Клинический Медицинский Центр (КТМ).

По информации учреждения, 11 октября прошлого года беременная пациентка была доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии с диагнозом "судорожный синдром". Женщину поместили в отделение реанимации, где она провела четыре дня в коме. После стабилизации состояния наблюдение за течением беременности продолжилось в гинекологическом отделении центра.

7 апреля 2025 года, на 39-й неделе беременности, врач акушер-гинеколог Шёля Сеферова провела операцию кесарева сечения. На свет появился здоровый мальчик весом 3990 граммов и ростом 52 см.

После необходимых медицинских обследований мать и ребёнок были выписаны домой в хорошем состоянии.