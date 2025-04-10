Трамп раскритиковал Apple

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика тарифов вынудила Apple инвестировать в производство в США, утверждая, что без его действий компания продолжала бы полагаться исключительно на Китай. Заявление Трампа прозвучало на фоне новостей о временной приостановке введенных ранее тарифов, которые вызвали обвал фондового рынка и, в частности, акций Apple. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Посмотрите на Apple, Apple собирается потратить $500 млрд на строительство завода в США. Они бы не делали этого, если бы не я. Они бы просто продолжали строить фабрики в Китае. И это неприемлемо", - заявил Трамп прессе в Белом доме, комментируя свою тарифную политику.

Трамп подчеркнул, что его цель - вернуть производство электроники в Соединенные Штаты. Он считает, что зависимость Apple от китайского производства является "неустойчивой". Он отметил, что готов проявить "некоторую гибкость" в отношении тарифов для компаний, которые, по его мнению, "пострадали немного сильнее", намекая на возможное рассмотрение исключений для отдельных компаний вроде Apple в будущем.

Стоит отметить, что во время первого президентского срока Трампа глава Apple Тим Кук смог убедить президента освободить продукцию компании от введенных тарифов. Однако, на этот раз, пока не ясно, пойдет ли администрация Трампа на уступки.

Заявления Трампа прозвучали после того, как введенные им ранее высокие тарифы обвалили фондовый рынок и акции Apple упали почти на 20%. Ситуация стабилизировалась лишь после объявления о 90-дневной приостановке действия новых тарифов. При этом приостановка не касается товаров из Китая, которые по-прежнему облагаются базовым тарифом в 10%, а также повышенным тарифом в 125%, вступившим в силу 9 апреля. Трамп объяснил приостановку "беспокойством людей" из-за резкого роста тарифов.

Хотя Apple действительно инвестирует в США, в частности, в строительство мощностей для серверов Apple Intelligence в Хьюстоне, штат Техас, основная часть производства устройств компании по-прежнему остается за рубежом. Эксперты отмечают, что перенос сложнейшей цепочки поставок Apple в США на данный момент не представляется возможным из-за высоких затрат и нехватки квалифицированных рабочих в сфере передового производства.