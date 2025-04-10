5 населенных пунктов Агдама подключат к новой линии электроснабжения

В Агдамском районе планируется улучшение внешнего электроснабжения сразу в 5 населённых пунктах.

Как передает Day.Az, речь идёт о сёлах Гюллюдже, Нямирли, Тагыбейли, Гярвенд и Салахлы Кенгерли.

Для надёжного энергоснабжения этих сёл будет построена новая воздушная линия электропередачи (35 кВ) с двумя цепями на базе кабелей типа ÖİN (SİP-3).

По информации, уже начаты подготовительные работы в рамках проекта, курируемого Открытым акционерным обществом "Аzərişıq".