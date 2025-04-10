https://news.day.az/society/1743762.html 5 населенных пунктов Агдама подключат к новой линии электроснабжения В Агдамском районе планируется улучшение внешнего электроснабжения сразу в 5 населённых пунктах. Как передает Day.Az, речь идёт о сёлах Гюллюдже, Нямирли, Тагыбейли, Гярвенд и Салахлы Кенгерли.
5 населенных пунктов Агдама подключат к новой линии электроснабжения
В Агдамском районе планируется улучшение внешнего электроснабжения сразу в 5 населённых пунктах.
Как передает Day.Az, речь идёт о сёлах Гюллюдже, Нямирли, Тагыбейли, Гярвенд и Салахлы Кенгерли.
Для надёжного энергоснабжения этих сёл будет построена новая воздушная линия электропередачи (35 кВ) с двумя цепями на базе кабелей типа ÖİN (SİP-3).
По информации, уже начаты подготовительные работы в рамках проекта, курируемого Открытым акционерным обществом "Аzərişıq".
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