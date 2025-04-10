https://news.day.az/world/1743735.html В Египте рухнуло здание - ФОТО В египетском городе Асъют утром произошло обрушение четырёхэтажного здания, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные власти. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты пытаются выяснить причины обрушения, проводится расследование.
В Египте рухнуло здание - ФОТО
В египетском городе Асъют утром произошло обрушение четырёхэтажного здания, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные власти.
На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты пытаются выяснить причины обрушения, проводится расследование. Под завалами могут находиться другие люди.
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