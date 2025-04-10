В Египте рухнуло здание

В египетском городе Асъют утром произошло обрушение четырёхэтажного здания, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местные власти.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты пытаются выяснить причины обрушения, проводится расследование. Под завалами могут находиться другие люди.