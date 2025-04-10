Появились подробности ответных пошлин ЕС на товары из США

Ответные пошлины Европейского союза (ЕС) на товары из США затронут широкий перечень позиций, в том числе миндаль и яхты. Подробности раскрыло издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что введение 25-процентных пошлин будет проходить в несколько этапов. Первые изменения вступят в силу 15 апреля, большая часть - с 15 мая, а оставшиеся - с 1 декабря.

Всего пошлины будут введены на товары общей суммой 21 миллиард евро. В первую очередь они затронут сельхозпродукцию и товары из штатов, поддерживающих Республиканскую партию.