Федерация дзюдо запускает соревнования лиг

Федерация дзюдо запускает новый проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, речь идет о соревнованиях различных лиг дзюдо. Спортивный директор национальной Федерации Кямран Талыбов рассказал о том, что основной целью создания лиг дзюдо является выявление новых перспективных спортсменов, создание здоровой конкуренции между местными спортивными организациями дзюдо, оказание финансовой поддержки спортсменам и тренерам, а также улучшение инфраструктуры клубов.

Набранные очки в лигах дзюдо также станут одним из важнейших критериев при определении состава сборных различных возрастов.

Составы будут определяться не только по итогам чемпионата страны, но и по рейтинговым очкам дзюдоистов, набранных во внутренних соревнованиях, проводимых в течение года, а также в этих лигах. Это не только будет стимулировать спортсменов к активному участию во внутренних соревнованиях, но и сделает отбор более объективным.

Было отмечено, что лиги дзюдо будут проводиться в трех возрастных группах. В старших лигах будут участвовать только дзюдоисты-мужчины, а в лигах U-17 и U-14 будут участвовать как дзюдоисты, так и дзюдоистки. Соревнования лиги будут иметь открытый статус, и все дзюдоисты, соответствующие условиям, смогут участвовать в лигах. Планируется провести три соревнования в старшей лиге и четыре в лигах U-17 и U-14. Спортсменам будут начисляться рейтинговые очки на основе их результатов в соревнованиях Лиги. Эти рейтинговые баллы, в свою очередь, сформируют рейтинги тренеров и клубов. Призовые будут вручены непосредственно дзюдоистам и их тренерам, занявшим высокие места в итоговом рейтинге.

Клубы не будут получать денежные призы. Средства будут потрачены на различные направления, поддерживающие развитие дзюдо в этих клубах.