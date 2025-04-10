Автомобиль протаранил здание больницы в Японии

Легковой автомобиль протаранил здание больницы в префектуре Тиба на востоке Японии. Об этом сообщил местный телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, транспортное средство пробило стену и целиком въехало на первый этаж. Из материала следует, что за рулем машины находился 80-летний мужчина.

"В результате <...> пять человек получили травмы", - подчеркивается в тексте.

Авторы публикации уточнили, что все пострадавшие - пациенты больницы. Кроме того, ранения получил сам водитель.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они начали расследование, в ходе которого должны установить все обстоятельства случившегося.