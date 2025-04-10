В бакинском поселке временно не будет воды

Завтра, 11 апреля, в поселке Забрат Сабунчинского района Баку будет приостановлено водоснабжение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что временный перерыв в подаче питьевой воды связан с проведением ремонтных работ на линии, которая снабжает поселок водой.

Ремонтные работы начнутся в 10:00 и продлятся до вечера. После их завершения водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.