https://news.day.az/society/1743675.html В бакинском поселке временно не будет воды Завтра, 11 апреля, в поселке Забрат Сабунчинского района Баку будет приостановлено водоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана.
В бакинском поселке временно не будет воды
Завтра, 11 апреля, в поселке Забрат Сабунчинского района Баку будет приостановлено водоснабжение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана.
Сообщается, что временный перерыв в подаче питьевой воды связан с проведением ремонтных работ на линии, которая снабжает поселок водой.
Ремонтные работы начнутся в 10:00 и продлятся до вечера. После их завершения водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.
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