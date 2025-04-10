В Гяндже прошли мастер-классы по специальностям фортепиано и вокал

В Гяндже в рамках цикла мероприятий Mədəniyyət rüzgarı, организованного Научно-методическим и квалификационным культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана, состоялись мастер-классы по специальностям фортепиано и вокал для коллективов детских музыкальных и художественных школ, действующих при Гянджа-Дашканском региональном управлении культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Основная цель проведения мастер-классов, посвященных 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, основоположника нашей профессиональной музыки Узеира Гаджибейли - ознакомить преподавателей и учащихся музыкальных и художественных школ региона с современными методиками преподавания, донести до учащихся основные моменты, на которые следует обращать внимание во время занятий, дать указания по их дальнейшему профессиональному развитию, организовать правильный подбор репертуара.

Мастер-классы, которые прошли в Детской музыкальной школе №5 имени Зарифа Гаибова в Гяндже, провели заслуженный артист Азербайджанской Республики, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров и старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, пианистка Светлана Ахмедова.

На мастер-классах специалисты продемонстрировали теоретические и практические знания и умения в соответствии с современными требованиями преподавания, тонкости методики преподавания фортепиано и вокала, основные категории педагогики, педагогического процесса, взаимосвязь музыкальной педагогики с психологией.

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