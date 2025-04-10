Заслуженный врач Азербайджана впал в кому

Стало известно о состоянии заслуженного врача Джабира Мамедова, который впал в кому.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yurd.Media, в настоящее время Джабир Мамедов находится в коматозном состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Мамедов был госпитализирован в реанимационное отделение клиники Baku Medical Plaza. Его состояние вызывает особое беспокойство, так как он страдает от диабета и хронической почечной недостаточности.

Сын врача, Рашад Джабирли, подтвердил информацию и отметил, что медики делают всё возможное для спасения его жизни.

Джабир Мамедов, бывший заведующий отделением общей терапии Губинской центральной районной больницы, родился в 1950 году. В 1984-1985 годах он работал врачом в больнице села Алпан Губинского района, с 1985 по 1996 год был кардиологом, а с 1996 по 2023 год возглавлял отделение общей терапии Губинской ЦРБ.

В 1988 году он представлял Азербайджан на Всесоюзном съезде врачей в Москве, получил высшую квалификацию и был награждён значком "Отличник здравоохранения СССР".

В 2013 году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Дж.Мамедов был награжден медалью "Терегги", а в 2018-м другим распоряжением главы государства ему было присвоено почетное звание "Заслуженный врач Азербайджанской Республики".