В ЕС согласились на требования Трампа

Европа готова нарастить закупки американского сжиженного газа ради снижения напряженности.

Как передает Day.Az, об этом в интервью газете The Financial Times заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.

"В покупке больших объемов газа из США у нас есть потенциал, но закупать его стоит на таких условиях, которые не помешают нашему переходу к зеленой экономике", - заявил Йёргенсен.

Как пояснил еврокомиссар, Европа все равно нуждается в возобновляемых источниках энергии, которые должны обеспечить снижение цен на энергоресурсы и окончательный отказ от российского сырья.

Йёргенсен добавил, что Евросоюз сможет извлечь выгоду из хаоса на мировых рынках, вызванного тарифной политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.