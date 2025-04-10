В ФРГ закрываются заводы известной компании

Немецкая технологическая компания Bosch планирует закрыть два завода своего подразделения Bosch Power Tools из-за экономического кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении промышленного профсоюза IG Metall.

Речь идет о заводах в Лайнфельдене-Эхтердинген (федеральная земля Баден - Вюртемберг) и в Зебнице в Саксонии. Общем сложно это коснется 500 работников.

Компания приняла это решение из-за проблем в строительной отрасли и сдержанности потребителей. На данных предприятиях, производящих электроинструменты, выпускаются также угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовая техника.

"Это решение дается нам нелегко. Уже реализуемые программы по снижению затрат и повышению эффективности недостаточны", - приводятся в заявлении слова члена совета директоров Bosch Power Tools Томаса Донато.

Профсоюз IG Metall заявил, что не примет этого решения руководства Bosh и будет бороться, а также выдвигать альтернативные предложения.