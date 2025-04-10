Семьям, переселившимся в Сарыджалы, вручены ключи от домов

В рамках программы "Великое возвращение" продолжается процесс переселения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. Сегодня очередная группа переселенцев прибыла в село Сарыджалы Агдамского района, где семьям были вручены ключи от квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село переселены 39 семей - в общей сложности 153 человека. Эти семьи ранее временно проживали в разных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.