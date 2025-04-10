Зима возвращается?

11 апреля в Азербайджане ожидается переменчивая и местами нестабильная погода.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно. Днём осадков не ожидается, однако ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Сильный северо-западный ветер днём сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха в столице ночью составит от +6 до +8 градусов, днём - от +10 до +13. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 70-80%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, грозы, а в отдельных районах - ливни и град. В высокогорьях вероятны снегопады. Ближе к вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. Также прогнозируется туман в ночные и утренние часы. Ветер западного направления будет умеренным, но в некоторых районах усилится.

Температура воздуха в районах ночью составит от +7 до +10 градусов, днём - от +11 до +15. В горных районах ночью от 0 до +4 градусов, днём - от +4 до +7.

Подробный прогноз погоды на неделю.