Турция и Израиль провели переговоры в Баку

В Баку состоялась встреча представителей Турции и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Как отмечается, переговоры прошли накануне. В ходе встречи делегации двух стран обсудили вопрос создания механизма по предотвращению конфликтов в Сирии. Подробности достигнутых договоренностей не раскрываются.