https://news.day.az/politics/1743717.html Турция и Израиль провели переговоры в Баку В Баку состоялась встреча представителей Турции и Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции. Как отмечается, переговоры прошли накануне. В ходе встречи делегации двух стран обсудили вопрос создания механизма по предотвращению конфликтов в Сирии.
Турция и Израиль провели переговоры в Баку
В Баку состоялась встреча представителей Турции и Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.
Как отмечается, переговоры прошли накануне. В ходе встречи делегации двух стран обсудили вопрос создания механизма по предотвращению конфликтов в Сирии. Подробности достигнутых договоренностей не раскрываются.
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