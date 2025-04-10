ВТО назвала последствия разделения мировой экономики на два блока

Глобальный валовой внутренний продукт может сократиться почти на 7% в случае разделения мировой экономики на два блока между США и Китаем. Об этом говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, опубликованном на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Разделение мировой экономики на два блока [США и Китай] может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7%", - говорится в сообщении.

Глава ВТО подчеркнула, что переориентация торговли остается "непосредственной и насущной угрозой". Она призвала всех членов ВТО решить эту проблему путем сотрудничества и диалога.