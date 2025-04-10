В Стамбуле начались переговоры США-РФ

Второй раунд консультаций делегаций России и США начался в Стамбуле.

Они проходят в здании генконсульства РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Предыдущие российско-американские консультации прошли в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе". В дипведомстве добавили, что было "условлено продолжать диалог по данному каналу".