https://news.day.az/world/1743666.html В Стамбуле начались переговоры США-РФ - ВИДЕО Второй раунд консультаций делегаций России и США начался в Стамбуле. Они проходят в здании генконсульства РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
В Стамбуле начались переговоры США-РФ - ВИДЕО
Второй раунд консультаций делегаций России и США начался в Стамбуле.
Они проходят в здании генконсульства РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Предыдущие российско-американские консультации прошли в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе". В дипведомстве добавили, что было "условлено продолжать диалог по данному каналу".
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